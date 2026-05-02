Украинские коррупционеры пожаловались на неудобства сумок с миллионами

Украинские коррупционеры жаловались на неудобства при переноске крупных сумм наличных. Об этом стало известно в субботу, 2 мая.
— Я забрал «лимон» и в этой же коробке отдал 1,6 миллиона долларов. Но 1,6 миллиона долларов нести до картины — такое себе удовольствие, — сказал один из коррупционеров.
Как сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев, такие детали стали известны из новых записей прослушки НАБУ. По его словам, материалы раскрывают схему хищения не менее 100 миллионов долларов из европейских средств.
Отмечается, что в деле фигурируют близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому лица, в том числе Тимур Миндич и Сергей Шефир. По данным источников, они требовали откаты с госконтрактов и поставляли в ВСУ некачественные бронежилеты.
Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что часть средств возможного кредита ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро может быть направлена окружению украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее на саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о предоставлении Киеву займа на 2026−2027 годы.