Идеально для мороженого, кофе или торта: рецепт домашней солёной карамели

В сотейник с толстым дном всыпаем весь сахар и ставим на средний огонь. Ждём, когда нижний слой сахара начнёт плавиться, и начинаем активно перемешивать деревянной или силиконовой лопаткой (металлической ложкой лучше не пользоваться, чтобы сахар не закристаллизовался). Когда весь сахар растопился, кладём к нему масло комнатной температуры и активно перемешиваем до однородности. Отдельно подогреваем сливки (но не кипятим) и вливаем в сотейник. Варим, помешивая, буквально минуту и снимаем с огня. Добавляем соль, перемешиваем. Переливаем в ёмкость для хранения и полностью остужаем. Солёная карамель готова.