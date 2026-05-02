Идеально для мороженого, кофе или торта: рецепт домашней солёной карамели

Солёная карамель — это настоящая магия на кухне: привычная сладость вдруг раскрывается совершенно новыми нотками благодаря щепотке соли. Домашний вариант получается не только вкуснее магазинного, но и позволяет регулировать густоту и насыщенность вкуса под любые задачи. Эта карамель станет вашим секретным оружием: используйте её для прослойки бисквитных тортов, ароматной начинки для капкейков или просто добавляйте в кофе. А если полить ею шарик ванильного пломбира — получится десерт, достойный ресторана. Готовится всё просто, главное — соблюдать несколько важных правил.
Продукты:
Сахар — 300 г Сливки (жирностью от 30%) — 200 мл Масло сливочное — 100 г Соль — 1 щепотка.
Приготовление:
В сотейник с толстым дном всыпаем весь сахар и ставим на средний огонь. Ждём, когда нижний слой сахара начнёт плавиться, и начинаем активно перемешивать деревянной или силиконовой лопаткой (металлической ложкой лучше не пользоваться, чтобы сахар не закристаллизовался). Когда весь сахар растопился, кладём к нему масло комнатной температуры и активно перемешиваем до однородности. Отдельно подогреваем сливки (но не кипятим) и вливаем в сотейник. Варим, помешивая, буквально минуту и снимаем с огня. Добавляем соль, перемешиваем. Переливаем в ёмкость для хранения и полностью остужаем. Солёная карамель готова.