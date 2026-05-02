В Юрге Кузбасса провели акцию по профилактике онкологических заболеваний

Акцию по профилактике онкологических заболеваний «Предотвратим рак вместе» провели в Юрге Кузбасса при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации города.
На одной площадке собрались врачи, пациенты и их близкие, чтобы обсудить профилактику и лечение онкологических заболеваний, а также значение психологической поддержки во время борьбы с болезнью. После обсуждения участники перешли к практической части: юргинцы смогли пройти обследования и получить консультации онколога, терапевта, гинеколога и дерматовенеролога. Прием вел врач-хирург-онколог Роман Николаевич Иост — специалист с 20-летним стажем. Завершилась акция раздачей памяток и брошюр, которые помогут закрепить рекомендации и напомнят о важности профилактики и раннего выявления рака.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.