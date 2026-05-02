В Юрге Кузбасса провели акцию по профилактике онкологических заболеваний

На одной площадке собрались врачи, пациенты и их близкие, чтобы обсудить профилактику и лечение онкологических заболеваний, а также значение психологической поддержки во время борьбы с болезнью. После обсуждения участники перешли к практической части: юргинцы смогли пройти обследования и получить консультации онколога, терапевта, гинеколога и дерматовенеролога. Прием вел врач-хирург-онколог Роман Николаевич Иост — специалист с 20-летним стажем. Завершилась акция раздачей памяток и брошюр, которые помогут закрепить рекомендации и напомнят о важности профилактики и раннего выявления рака.