Оперштаб Кубани назвал фейком интервью губернатора Кондратьева

Оперштаб Кубани опроверг информацию о якобы опубликованном интервью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изданию «Анапа регион» по ситуации в Туапсе, назвав его фейком.

В штабе заявили, что сайт издания был взломан, после чего там разместили недостоверный материал с высказываниями главы региона о пожаре и мерах ликвидации последствий, передает ТАСС.

Ранее, 1 мая, Вениамин Кондратьев сообщил в своем блоге, что Туапсе снова подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал, однако на территории морского терминала начался пожар.

Во время другой атаки беспилотников в Туапсе произошла трагедия: пропала 14-летняя девушка. Сначала школьницу официально признали погибшей, но ее останков не нашли в разрушенном доме. Свидетели видели ребенка живым уже после атаки дрона. В лесу поисковики обнаружили отпечатки ног такого же размера, что и у девочки. Также ее след взяли собаки. Родители предполагают, что взрывная волна могла отбросить ребенка, и девочка в состоянии шока убежала в лес. Позже ее все же объявили живой. Как пропала школьница и как продвигаются поиски — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
