Оперштаб Кубани назвал фейком интервью губернатора Кондратьева

Во время другой атаки беспилотников в Туапсе произошла трагедия: пропала 14-летняя девушка. Сначала школьницу официально признали погибшей, но ее останков не нашли в разрушенном доме. Свидетели видели ребенка живым уже после атаки дрона. В лесу поисковики обнаружили отпечатки ног такого же размера, что и у девочки. Также ее след взяли собаки. Родители предполагают, что взрывная волна могла отбросить ребенка, и девочка в состоянии шока убежала в лес. Позже ее все же объявили живой. Как пропала школьница и как продвигаются поиски — в материале «Вечерней Москвы».