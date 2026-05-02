Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт на приём и выпуск рейсов

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево временно ограничил свою работу в целях обеспечения безопасности полётов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.