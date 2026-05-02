Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт на приём и выпуск рейсов

«Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов), введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении ведомства.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полётов. О причинах не сообщается. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.
Ранее сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево временно ограничил свою работу в целях обеспечения безопасности полётов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
