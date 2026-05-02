Центр театрального мастерства ко Дню Победы представит спектакль-коллаж о жизни горьковских заводчан

11 мая в Нижнем Новгороде состоятся показы документального спектакля «Сормовский» (12+) от команды Центра театрального мастерства. Спектакль-коллаж о жизни завода «Красное Сормово» на фоне ключевых событий в истории страны был создан в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе министерства культуры Нижегородской области. В этом году команда ЦТМ вместе с режиссером Кириллом Заборихиным, главным режиссером Кировского ТЮЗа «Театр на Спасской», повторяет показы спектакля и снова рассказывает о подвигах заводчан.
Жизнь завода «Красное Сормово» — жизнь отдельного «маленького государства» со своими правилами и героями, судьбами и значимыми событиями. Главным источником информации для жителей района на протяжении практически ста лет была газета «Красный Сормович». Она не только публиковала новости: горожане (по большей части, работники завода) делились в ней своими мнениями, горестями и радостями, а главное — своими историями.
На страницах газеты — множество имен: Дмитрий Егорович Бенардаки, ставший героем целой книги авторства работницы музея «Красное Сормово»; неугомонная Граня, взволновавшая весь завод своими выходками, токарь Валя Слапогузова, показывающая пример работникам в советские годы, школьница Аня, которая с помощью опубликованных в газете стихов призналась в любви однокласснику. Внутри маленького «государства» — завода, как говорят сами сормовичи, переплетается большое количество судеб и жизней.
И, конечно, газета сохраняет память о годах Великой Отечественной войны, когда каждый сормович работал и верил, когда вносит личный вклад в одну большую Победу. Через архив газетных выпусков прослеживается, как жил и менялся человек.
Жизнь этих людей была неразрывно связана с кораблестроением.
Истории о заводе и его людях, которые на фоне непрекращающихся мировых перипетий продолжали создавать великие вещи, будут рассказаны в Локомотивном депо завода «Красное Сормово» (ул. Щербакова, 37Х). Показы состоятся в 14:00 и 17:00, вход — по билетам.
В создании спектакля принимали участие драматург Лиза Булаева (г. Москва) и ассистент драматурга Лилия Широкова (Нижний Новгород); композитор: Андрей Шошкин (Москва).
Генеральный продюсер постановки — Евгений Пыхтин, продюсер — Мария Колодина, помощник режиссера — Елизавета Пастухова.
В спектакле заняты артисты Нижегородского ТЮЗа Евгений Комшилов, Никита Зимин, Максим Белошаньгин, Екатерина Дружкова, а также Юлия Хорина и Кристина Кондрина.
Справка.
Центр театрального мастерства (ЦТМ) — независимый театр в Нижнем Новгороде. Театральная площадка существует с сентября 2016 года. Ее основатели — заслуженный артист РФ, педагог, режиссер, актер Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького Александр Сучков и актер театра «Комедiя» Евгений Пыхтин. Пространство было создано ими на собственные средства и средства неравнодушных нижегородцев и меценатов с целью продвижения актуального театра в Нижнем Новгороде.