Центр театрального мастерства ко Дню Победы представит спектакль-коллаж о жизни горьковских заводчан

11 мая в Нижнем Новгороде состоятся показы документального спектакля «Сормовский» (12+) от команды Центра театрального мастерства. Спектакль-коллаж о жизни завода «Красное Сормово» на фоне ключевых событий в истории страны был создан в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе министерства культуры Нижегородской области. В этом году команда ЦТМ вместе с режиссером Кириллом Заборихиным, главным режиссером Кировского ТЮЗа «Театр на Спасской», повторяет показы спектакля и снова рассказывает о подвигах заводчан.