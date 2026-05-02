«Считаю себя виноватым в этом»: Филипп Киркоров сделал громкое признание о смерти отца

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что винит себя в смерти своего отца Бедроса Киркорова. Об этом певец рассказал в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров считает, что смерть его отца произошла из-за врачебной ошибки. Он заявил, что Киркорову-старшему сделали укол и задели нерв. Процедура была проведена с согласия артиста.
«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить. Он до 90 лет был такой живчик! У него что-то было с позвоночником, и ему сделали укол. Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно. Укол сделали и задели какой-то нерв», — расчувствовался певец.
Бедросу Киркорову было 92 года. Он скончался 18 марта прошлого года дома, в своей квартире. Для самого Филиппа уход отца стал большим ударом.
Тем не менее, не обошлось без скандала. Как писал сайт KP.RU, вскрылось, что сиделка якобы Бедроса убедила его игнорировать рекомендации врачей. Травы, прогревания, массажи и пиявки лишь усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека.