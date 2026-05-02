Крупнейший центр обмена интернет-трафиком в РФ переключился на резервное питание

Московский дата-центр ММТС-9, крупнейшая точка обмена интернет-трафиком в России, перешел на резервное питание из-за перебоев на электроподстанции. Об этом в субботу, 2 мая, стало известно из сообщения компании «РТК-ЦОД» (дочка «Ростелекома»).

В настоящее время центр функционирует в штатном режиме за счет резервного питания, параллельно ведутся работы по восстановлению основной схемы электроснабжения, передает ТАСС.

2 мая фиксировались сбои у интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья, однако, по данным специалистов, обмен трафиком продолжается в полном объеме и работа рунета не нарушена.

В начале апреля средства массовой информации сообщили о сокращении количества мелких операторов связи на городском и районном уровнях. Журналисты также утверждали, что ведомства обсуждают ужесточение требований к лицензированию.

Также в ряде СМИ сообщали, что власти могут организовать «белые списки» для домашнего интернета. Сейчас такая технология действует только в отношении мобильного интернета. Однако в «Ростелекоме» сообщили, что отключение интернета с сохранением доступа лишь к «белому списку» возможно только по решению уполномоченных органов и исключительно для мобильного интернета.