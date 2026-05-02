Турция сократила импорт из России на 3,5 млрд долларов с начала года

В период с января по апрель текущего года Турция сократила импорт из РФ на 22,8%. В денежном эквиваленте это составляет 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил на пресс-конференции министр торговли Турции Омер Болат.
Также был сокращен импорт из ОАЭ (25,7%, или 835 миллионов долларов), Боливией (98,6% или 429 миллионов долларов). В этот список вошли и Италия с Францией.
Нарастила Турция импорт из Китая. Так, по данным Болата, этот показатель прибавил 1,8 миллиарда долларов.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, экспорт нефти из РФ достиг рекордных доходов за последние четыре года. Это произошло из-за роста цен и увеличения поставок.
