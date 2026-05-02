Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева заплакала после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась после поражения от украинки Марты Костюк в финале турнира в Мадриде. Об этом стало известно в субботу, 2 мая.

Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась после поражения от украинки Марты Костюк в финале турнира в Мадриде. Об этом стало известно в субботу, 2 мая.

— Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала не плакать. Простите. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще. Спасибо команде за то, что всегда были рядом и поддерживали меня в любое время, — сказала Андреева после матча.

Матч завершился со счетом 3:6, 5:7 и длился 1 час 27 минут. Андреева выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов.

Ранее теннисистка не сдержала эмоций после тяжелой победы над венгеркой Анной Бондарь в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В то же время некогда первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг престижного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. На первом этапе соревнований 28-летняя спортсменка, представляющая Австралию с марта 2025 года, уступила украинке Дарье Снигур.