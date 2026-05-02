Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации

Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2.

Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.

Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Также нельзя в агитационной кампании использовать голоса людей, вымышленных или умерших. Исключения составят случаи, огда генерируются изображения или голоса самих кандидатов или совершеннолетних лиц, давших на это письменное согласие.

Закон вступил со дня официального опубликования.