Киев может остаться без воды, заявил эксперт

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.

Источник: Reuters

Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее заявил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты и строит альтернативные схемы водоснабжения. Чиновники параллельно просят граждан позаботиться о себе самостоятельно.

«Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте», — сказал Шира в интервью изданию «Телеграф».

По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Советские заводы, в частности Сумской, уже не существуют. Поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.

Шира отметил, что стоит иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу.

«Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет — через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать», — добавил эксперт.

Президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый «вотераут» гораздо страшнее блэкаута.

«Водоканалы — это подземный организм из тысяч километров сетей. Их… чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением», — приводит слова Новицкого издание.

По данным «Телеграфа», общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.