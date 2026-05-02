Опубликовано редкое фото принцессы Шарлотты: как выглядит дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В официальных соцсетях принца и принцессы Уэльских опубликовали фото принцессы Шарлотты, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимок представительницы монаршей семьи Британии было опубликовано 2 мая, в день рождения наследницы королевской семьи.
«Поздравляем Шарлотту с 11-летием!» — говорится в подписи к фотографии.
Фото: соцсети.
На редком фото, размещенном в официальных соцсетях, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма с улыбкой позирует на фоне цветов в джинсах и полосатом свитере. Также семья монархов поделилась трогательным видео с принцессой, поблагодарив пользователей за поздравления с днем рождения принцессы.
