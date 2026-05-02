Подозреваемый в отравлении детского питания HiPP задержан в Австрии

Подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом задержали.

В Австрии удалось задержать мужчину, которого подозревают в отравлении детского питания марки HiPP крысиным ядов. Об этом сообщил портал OE24.

Отмечается, что подозреваемого задержали в субботу, 2 мая. Им оказался мужчина 39-ти лет. В отношении задержанного открыто расследование по статьям о создании угрозы общественной безопасности и попытке нанесения тяжкого вреда здоровью.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в Австрии в одной из банок детского питания марки HiPP нашли крысиный яд. В полиции добавили, что на дне емкостей с ядом была наклейка с красным кругом, а крышка уже открыта, повреждена или отсутствовала защитная пломба. Внутри продукта находилось порядка 15 микрограммов яда.

По данным OE24, продукция была отозвана из тысячи супермаркетов. Тем не менее, часть баночек с нестандартной маркировкой была найдена в Чехии и Словакии.

В Роспотребнадзоре уже поспешили успокоить россиян: детское питание HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется на территорию РФ.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
