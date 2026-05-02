Вдова Джона Леннона добилась запрета пива, чье название похоже на его имя

Вдова участника The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L'Imprimerie прекратить продажу крафтового пива John Lemon. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает The Guardian со ссылкой на владельца компании Орельена Пикара, который отметил, что претензии связаны с нарушением зарегистрированного товарного знака.

По его словам, напиток с лимонно-имбирным вкусом и отсылкой к музыканту выпускался около пяти лет как шутка и дань уважения. В апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов с требованием прекратить использование названия под угрозой штрафа до 100 тысяч евро и дополнительных выплат за каждый день нарушения.

Уточняется, что после переговоров компании разрешили распродать оставшиеся около пяти тысяч бутылок до 1 июля. После этого использование названия должно быть полностью прекращено, передает издание.

В сентябре 2025 года Марку Чепмену, убийце легендарного рок-музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона, в 14-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Чепмен застрелил Леннона 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде.