На концерте в Москве Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low

На концерте в Москве рэпер Flo Rida исполнил с российскими поклонницами трек Low.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) пригласил российских поклонниц на сцену и исполнил вместе с ними свой самый известный трек Low на концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Flo Rida 2 и 3 мая дает концерты на площадке «ЦСКА Арена» в Москве.

Многие знают исполнителя Flo Rida именно по песне Low, которая стала саундтреком к фильму «Шаг вперед 2». Специально для концерта в Москве артист приготовил сюрприз — пригласил российских девушек, которые пришли в этот вечер на его концерт, и вместе с ними исполнил легендарный трек.

Композиция Low удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.

Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше