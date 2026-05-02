Власти Туапсе рассказали о планах на курортный сезон

За последние две недели дроны несколько раз атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал. Утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников, возгорание ликвидировали только к утру 30 апреля. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.