Власти Туапсе рассказали о планах на курортный сезон

Курортный сезон в Туапсе состоится, пляжи будут доступны для туристов, сообщил ИС «Вести» глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
По его словам, инцидент на одном из пляжей не повлияет на работу других.
«А этот (пострадавший — Прим. ред.) пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут в наш город, смогут им пользоваться», — добавил глава Туапсинского муниципального округа.
Как отметил Бойко, береговая линия округа составляет около 90 километров.
За последние две недели дроны несколько раз атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал. Утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников, возгорание ликвидировали только к утру 30 апреля. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.
1 мая оперштаб сообщил еще об одном пожаре на терминале в результате атаки украинских дронов. Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание 2 мая.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».