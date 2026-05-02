Актриса Волкова обратилась в врачу: «Новообразование немаленькое»

Актриса Екатерина Волкова после увольнения из театра занялась своим здоровьем. Если раньше актриса считала, что посещение врачей без симптомов — это мнительность, то теперь честно признается, что поменяла свое мнение.
Актриса столкнулась с проблемами щитовидной железы, в итоге пришлось обращаться за помощью к медикам.
— Моя щитовидная железа решила, что ей скучно, и постучалась в дверь — громко, настойчиво, с явным намерением побеседовать. В итоге — новообразование немаленькое, — признается звезда сериала «Воронины».
Врачи взяли пункцию, образцы отправили на цитологию, и теперь актриса ждет результат.
— И вот в этом ожидании меня наконец накрыло: а почему я вообще довела до такого? — поделилась Екатерина Волкова.
Она успела проконсультироваться с опытным врачом — маммологом онкологом и надеется, что ситуация останется под контролем, пишет Super.ru.
Ранее, 44-актриса поделилась, что ее уволили из театра из-за возраста.
По её словам, причин несколько, однако основная — возраст. Екатерина якобы стала слишком старой для игры в театре.