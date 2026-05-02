Эндокринолог Поляков: съедать более 150 граммов шашлыка за один раз — вредно

Мясо на шашлык следует перевозить исключительно в условиях холода, даже если дорога короткая. При жарке мяса важно, чтобы угли были достаточно прогоревшими, и следует избегать прямого открытого огня, а мясо защищать от дыма. Несоблюдение этих простых правил может привести к риску заражения сальмонеллезом, кишечной палочкой и пищевым токсикоинфекциям. А чрезмерная обжарка мяса повышает риск онкозаболеваний, пишет Царьград.