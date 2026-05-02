Эндокринолог Поляков: съедать более 150 граммов шашлыка за один раз — вредно

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал, сколько шашлыка можно съесть за один раз без вреда для здоровья.
За один прием пищи организм способен нормально переварить примерно 100−150 граммов готового мяса. Если съесть больше, например, целый килограмм, пищеварительная система не справится с нагрузкой, и белки не усвоятся должным образом.
— Чтобы все нормально обработалось в желудке, а все белковые компоненты, аминокислоты усвоились в кишечнике, нужно ориентироваться на этот показатель, — говорит врач aif.ru.
Специалист так же напомнил, что превышение указанной нормы может привести к неприятным последствиям: тяжести, вздутию и дискомфорту в желудке.
А еще врач рекомендовал не покупать сразу замаринованное мясо, а готовить маринад самостоятельно, чтобы там были только полезные компоненты.
Кстати, солить мясо лучше в конце маринования или прямо перед жаркой — соль вытягивает влагу из волокон. Мясо перед нанизыванием нужно достать из холодильника за 30−40 минут, холодное мясо на горячих углях жарится неравномерно, советует в беседе с 360.ru шеф-повар Евгений Мещеряков.
Мясо на шашлык следует перевозить исключительно в условиях холода, даже если дорога короткая. При жарке мяса важно, чтобы угли были достаточно прогоревшими, и следует избегать прямого открытого огня, а мясо защищать от дыма. Несоблюдение этих простых правил может привести к риску заражения сальмонеллезом, кишечной палочкой и пищевым токсикоинфекциям. А чрезмерная обжарка мяса повышает риск онкозаболеваний, пишет Царьград.