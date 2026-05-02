Умер серебряный призер Олимпиады-1976 по гребле Евгений Дулеев

Евгений Дулеев родился 5 апреля 1956 года в Москве. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале в составе парной четверки без рулевого господин Дулеев выиграл серебряную медаль. В 1975 году он выиграл бронзу чемпионата мира в Ноттингеме в составе парной четверки. В 1977 году — бронзу в составе парной двойки на чемпионате мира в Амстердаме. На Олимпийских играх 1980 года в Москве в соревнованиях парных двоек с Александром Фомченко он занял 5-е место.