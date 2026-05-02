Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер серебряный призер Олимпиады-1976 по гребле Евгений Дулеев

Умер Евгений Дулеев — серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле. Ему было 70 лет. О смерти господина Дулеева сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России в Telegram-канале.

Умер Евгений Дулеев — серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле. Ему было 70 лет. О смерти господина Дулеева сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России в Telegram-канале.

«Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спорта… Федерация выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Васильевича. Память о нем сохранится в истории российской гребли», — написала пресс-служба федерации.

Евгений Дулеев родился 5 апреля 1956 года в Москве. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале в составе парной четверки без рулевого господин Дулеев выиграл серебряную медаль. В 1975 году он выиграл бронзу чемпионата мира в Ноттингеме в составе парной четверки. В 1977 году — бронзу в составе парной двойки на чемпионате мира в Амстердаме. На Олимпийских играх 1980 года в Москве в соревнованиях парных двоек с Александром Фомченко он занял 5-е место.