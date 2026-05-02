Исследование выявило скрытую опасность дневного сна

Учитывая, что от 20 до 60 процентов пожилых людей регулярно спят днем, эти выводы имеют огромное практическое значение. Людям, которых днем неумолимо клонит ко сну, а особенно тем, кто замечает за собой привычку засыпать в утренние часы, эксперты настоятельно рекомендуют пройти комплексное медицинское обследование. Как отмечают авторы работы, люди умирают не от самого сна, а от тех болезней, которые он помогает выявить, и своевременное лечение выявленных патологий может существенно изменить прогноз. Ранее аналогичные исследования также связывали регулярный дневной сон с повышенным риском гипертонии и инсультов, что подтверждает общий тренд: дневная дрема в пожилом возрасте — это повод обратиться к врачу, а не признак здорового отдыха.