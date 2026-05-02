Исследование выявило скрытую опасность дневного сна

Многолетнее исследование, опубликованное в авторитетном журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open, выявило тревожную связь между режимом дневного сна у пожилых людей и риском преждевременной смерти. Научная работа, начавшаяся еще в 1997 году и охватившая 1338 участников с периодом наблюдения не менее 19 лет, показала, что чрезмерная дневная сонливость и определенные привычки, связанные со сном, являются не просто особенностью возраста, а вероятным маркером скрытых заболеваний. В отличие от предыдущих исследований, основанных на субъективных опросах, здесь применялись наручные мониторы, объективно регистрировавшие циклы активности и отдыха, продолжительность и частоту дневного сна, что позволило получить точные количественные данные.
Ведущий автор исследования Ченлу Гао из отдела нарушений сна и циркадных ритмов Университета Раша в Чикаго отметил, что работа демонстрирует огромную клиническую ценность объективного измерения дневного сна для раннего выявления заболеваний. Ученые выделили три разновидности сна, которые коррелировали с повышенной смертностью. Самую высокую опасность показал дополнительный утренний сон: риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто прикладывался спать именно в утренние часы, оказался на 30% выше в сравнении с теми, кто спал днем в привычное время. Каждый дополнительный час дневного сна в целом увеличивал летальность примерно на 13%, а каждый лишний эпизод дневной дремы добавлял около 7% к показателям смертности.
При этом исследователи подчеркивают принципиально важный нюанс: речь идет не о причинно-следственной связи, когда сон сам по себе приближает кончину. Напротив, избыток дневного сна и непреодолимая тяга вздремнуть утром или днем чаще всего указывают на скрытое заболевание, хронические проблемы со здоровьем, серьезные нарушения сна или расстройство циркадных ритмов. Таким образом, сон выступает в роли чувствительного биомаркера, сигнализирующего о том, что в организме уже развиваются патологические процессы — будь то нейродегенерация, сердечно-сосудистые болезни или другие возрастные недуги, которые и приводят к летальному исходу.
Учитывая, что от 20 до 60 процентов пожилых людей регулярно спят днем, эти выводы имеют огромное практическое значение. Людям, которых днем неумолимо клонит ко сну, а особенно тем, кто замечает за собой привычку засыпать в утренние часы, эксперты настоятельно рекомендуют пройти комплексное медицинское обследование. Как отмечают авторы работы, люди умирают не от самого сна, а от тех болезней, которые он помогает выявить, и своевременное лечение выявленных патологий может существенно изменить прогноз. Ранее аналогичные исследования также связывали регулярный дневной сон с повышенным риском гипертонии и инсультов, что подтверждает общий тренд: дневная дрема в пожилом возрасте — это повод обратиться к врачу, а не признак здорового отдыха.
