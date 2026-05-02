Калининградские спасатели МЧС покорили высоту на тренировках беспарашютного десантирования

Спасатели МЧС России по Калининградской области вновь покоряли высоту. На этой неделе сотрудники поисково-спасательного отряда отрабатывали навыки беспарашютного десантирования. Тренировка прошла на территории Полесского округа.
Спасатели учились хладнокровно, преодолевая страх высоты, спускаться с помощью альпинистского снаряжения точно в заданную точку. Такой навык пригодится при экстренном десантировании в зону ЧС, если вертолёт не может приземлиться, или при спасении пострадавших с воды. Участники плавно спускались с 30-метровой высоты, демонстрируя бесстрашие и точность.