В Амстердаме прошла акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» прошла в Амстердаме, несмотря на попытки проукраинских активистов помешать ее проведению. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников и представителя Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.

Участники собрались на улице Дамрак с флагами России, Белоруссии, Нидерландов и СССР, а также с фотографиями родственников-фронтовиков. Мероприятие началось с концерта, на котором прозвучали песни военных лет, также выступили общественные деятели.

Группу участников сопровождали несколько человек в масках, которые выкрикивали антироссийские лозунги и пытались спровоцировать конфликт. Полиция пресекла попытки сорвать акцию. В завершение участники возложили цветы к памятнику, посвященному Февральской забастовке 1941 года в Амстердаме, передает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. В регионах РФ в 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном или онлайн-формате.

Также стало известно, что целый ряд зарубежных государственных деятелей уже заявили о желании приехать в Москву на 9 Мая. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался раскрывать имена людей, которые посетят столицу.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше