«Понимаешь, что не зря работал»: актер Смоляков рассказал о своей жизни в Израиле

Актер Андрей Смоляков признался, что ему комфортно жить в Израиле.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Андрей Смоляков признался, что ему комфортно жить в Израиле. В интервью, опубликованном на YouTube-канале Sheinkin40, он рассказал о том, как устроена его жизни за границей.

«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю. Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — сообщил Смоляков.

Актер отметил, что на комфортность жизни в Израиле влияет, в том числе, возможность говорить на русском языке. Он также рассказал о доступных ему многочисленных видах успеха, включая посещение музеев и театров, море, и другое. Сейчас артист готовится к съемкам нового сезона сериала «Мосгаз», которые пройдут в России.

Ранее KP.RU сообщал, что сбежавший из России актер Алексей Климушкин обнищал в Европе. Сейчас артист перебивается случайными заработками за границей.