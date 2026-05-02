Серебряный призер Олимпиады 1976 года по гребле Дулеев умер в 70 лет

Скончался серебряный призер Олимпиады 1976 года по гребле Евгений Дулеев.

Источник: Аргументы и факты

Серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев скончался в возрасте 70 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Причина смерти Евгения Дулеева не уточняется.

В федерации отметили, что Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спорта.

«Память о нем сохранится в истории российской гребли», — подчеркнули в Федерации гребного спорта России и выразили соболезнования его родным и близким.

Дулеев также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Ранее стало известно о смерти в 59 лет бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алекса Дзанарди. Последние годы жизни экс-спортсмен восстанавливался после серьёзной аварии, в которую попал в 2020 году.