Юрист Хаминский напомнил о наказании за сорванную сирень

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, какое наказание может грозить за сорванную сирень.
Сирень не относится к охраняемым видам растений и не включена в специальные реестры, но наказание за обломанные ветви все же грозит.
Если куст сирени находится на особо охраняемой природной территории или в лесном фонде, региональные кодексы об административных правонарушениях могут предусматривать штрафы за повреждение таких растений.
— В Московской области за повреждение предусмотрен административный штраф — от 300 до 500 рублей, а на некоторых лесных и особо охраняемых территориях — до трех с половиной тысяч рублей, — сказал Хаминский aif.ru.
Степень ответственности будет определяться в зависимости от того, для чего была сорвана сирень. Если цель подарить близким, это не является нарушением. Но если растение рвут для продажи в неустановленных местах, наступает административная ответственность по региональному законодательству.
Если растение сорвали для продажи, то это уже уголовная ответственность. Собирать сирень на собственном участке можно, наказания за это не последует, сообщает 360.ru.
В случае, если сирень сорвана из корыстных побуждений (на продажу) и ущерб — более 2,5 тысяч рублей (как он оценивается — в публикации не раскрывается), то такое действие могут квалифицировать как кражу с последующей уголовной ответственностью и штрафом до 80 тысяч рублей, пишет Царьград.
При этом покупатели сирени, приобретенной с рук, никакой ответственности не несут, поскольку закон наказывает только за продажу, а не за покупку.