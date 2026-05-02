Зеленский рассказал о специфической активности Белоруссии на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «специфической активности» Белоруссии на границе с Украиной. Об этом в субботу, 2 мая, он сообщил в своем личном блоге.
— На границе Украины и Белоруссии наблюдалась весьма специфическая активность — с белорусской стороны. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен понимать, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины, — цитирует украинского лидера Lenta.ru.
Зеленский в пятницу, 17 апреля, заявил о том, что Россия якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Сам Лукашенко ранее назвал заявления Украины о том, что ракетный комплекс «Орешник» на территории республики следует считать законной целью, «глупостью». Он отметил, что у Белоруссии есть средства противодействия любой угрозе, поэтому важно подходить к вопросам безопасности с осторожностью и без провокаций.