CNN: мексиканский губернатор покидает пост после обвинений в наркоторговле

В США обвинили мексиканского губернатора Рубена Рочу в причастности к наркоторговле.

Источник: Аргументы и факты

Рубен Роча, губернатор мексиканского штата Синалоа, решил временно покинуть пост на фоне предъявления обвинений США в причастности к торговле наркотиками, передает CNN.

«Губернатор мексиканского штата Синалоа заявил в пятницу, что временно покинет свой пост, спустя несколько дней после того, как ему были предъявлены обвинения в США в торговле наркотиками», — сказано в публикации.

По данным телеканала, американская сторона утверждает, что Рубен Роча, а также ряд действующих и бывших мексиканских чиновников помогали картелю «Синалоа» ввозить наркотики в США. В то же время, как отмечается, губернатор отверг обвинения.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро передал лидеру США Дональду Трампу список проживающих вне республики наркобаронов в целях их последующего ареста.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
