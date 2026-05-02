CNN: мексиканский губернатор покидает пост после обвинений в наркоторговле

Рубен Роча, губернатор мексиканского штата Синалоа, решил временно покинуть пост на фоне предъявления обвинений США в причастности к торговле наркотиками, передает CNN.
«Губернатор мексиканского штата Синалоа заявил в пятницу, что временно покинет свой пост, спустя несколько дней после того, как ему были предъявлены обвинения в США в торговле наркотиками», — сказано в публикации.
По данным телеканала, американская сторона утверждает, что Рубен Роча, а также ряд действующих и бывших мексиканских чиновников помогали картелю «Синалоа» ввозить наркотики в США. В то же время, как отмечается, губернатор отверг обвинения.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро передал лидеру США Дональду Трампу список проживающих вне республики наркобаронов в целях их последующего ареста.