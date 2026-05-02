Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня

Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live». По его словам, Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон.

«Конечно, сезон будет. У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи, — сказал господин Бойко. — А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться».

Сергей Бойко отметил, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали «аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы». Он добавил, что спецслужбы сообщают властям округа о «западных телекомпаниях и западных блогерах», которые распространяют ложную информацию о ситуации в городе.

Морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это — четвертый пожар на терминале с середины апреля. К середине дня пожарные собрали и вывезли 13,3 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя два дня после его начала. Другое возгорание устраняли пять дней.

