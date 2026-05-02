Футзалисты «Торпедо‑2» вышли в полуфинал высшей лиги

Преимущество своей площадки помогло футзалистам «Торпедо» (Нижегородская область) одолеть в четвертьфинале высшей лиги первенства России «Ухту-2».
Решающий третий матч серии до двух побед прошёл сегодня в ФОКе «Мещерский». Первый тайм, как и накануне, получился для хозяев тяжёлым, но огненная концовка встречи позволила торпедовцам победить со счётом 7:3 (2:2).
Примечательно, что у наших голами отметились сразу семь игроков: Игорь Зеленцов, Шамиль Сейфуллаев, Егор Пегенеев, Егор Кузьмич, Богдан Незаметдинов, Арсен Петросов, Денис Демахин.
Полуфинальная серия пройдёт уже до трёх побед. Первые игры подопечные Евгения Иваняка проведут в Туле против ТЗМС.
В другой паре встретятся КПРФ-2 (Москва) и «Металлург» (Медногорск).
