Белый дом опубликовал часовое видео, где Трамп говорит только одно слово

Белый дом опубликовал в соцсети X часовое видео с участием президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно в субботу, 2 мая.
На ролике, зацикленном на единственном моменте, он произносит одно слово — «Побеждаем» (Winning). Публикация сопровождается подписью: «Не может остановиться, не будет останавливаться».
В пятницу, 1 мая, Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.
В тот же день телеканал CNN сообщил, что американские базы на Ближнем Востоке были уничтожены ударами Ирана. По информации канала, как минимум 16 американских баз разрушены и больше не могут использоваться. Причем это большинство объектов в регионе. Один анонимный источник из США сообщил телеканалу, что Иран применил для ударов по базам современные технологии.
29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.