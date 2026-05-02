Вратарь ЦСКА Тороп назвал особыми отношения с Акинфеевым

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является наставником для голкипера Владислава Торопа, у них сложились особые отношения. Об этом Тороп рассказал ТАСС.
Акинфеев пропустил шесть последних матчей ЦСКА из-за травмы, он досрочно завершил сезон. Ворота ЦСКА стал защищать 22-летний Тороп.
«Что касается травмы Акинфеева, то такое уже было, ничего неожиданного в плане игр нет, ведь мы просто спокойно готовимся к каждой игре, дай бог выигрывать, играть “на ноль” и хорошо себя показывать, все ради команды. Мы с Игорем общаемся, дай бог здоровья, чтобы быстрее все закончилось. Это большой лидер. Я считаю, что у нас с Игорем особые отношения, можно сказать, он мой наставник. Всегда подсказывает. Наша вратарская бригада очень дружна», — сказал Тороп.