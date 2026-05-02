В Туапсе расчистили от нефтепродуктов акваторию моря после атак ВСУ

КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря из-за атак ВСУ на морской терминал, осталось вручную ликвидировать загрязнения в отдельных местах на берегу. Об этом в интервью каналу «Соловьев Live» сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
«Буквально вчера вечером в оперштабе нашем, который проходит два раза в день, Морспасслужба доложила, что на водной глади нефтяных пятен уже нет. Мы все убрали с водной глади, осталось прибраться на берегу», — сказал глава Туапсинского муниципального округа.
Бойко пояснил, что в первые дни разлива нефтепродуктов ликвидации последствий атак поспособствовала погода: волнами нефтепродукты прибивало к берегу. Специалистам Морспасслужбы удалось оперативно локализовать разлив при помощи морских бонов.
«Но, конечно, какая-то небольшая часть разошлась в море и вышла на берегах. Там, где трудный доступ технике, конечно, мы придем туда и уберем это руками. Сейчас у нас получилось убрать практически 95% от того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. И мы мониторим и убираем уже вручную», — отметил он.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края добавил, что еще есть места, дикие пляжи, на которых возможно нахождение нефтепродуктов. Все это будет оперативно ликвидироваться, но основная цель уже достигнута — распространения загрязнений больше нет.