Сборная Швеции в третий раз выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

В финале шведы победили команду Словакии.

ТАСС, 2 мая. Сборная Швеции со счетом 4:2 обыграла команду Словакии в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Турнир проходил в Словакии.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вигго Соренссон (6-я минута), Элтон Херманссон (38), Адам Андерссон (51) и Ула Палме (55). У проигравших отличились Иван Матта (56) и Максим Шимко (57). В январе сборная Швеции стала победителем чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Шведы впервые выиграли мировое первенство среди молодежи и юниоров в один год.

В матче за третье место сборная Чехии со счетом 4:1 обыграла команду Латвии. Латвийские хоккеисты в четвертьфинале победили американцев (5:2). Победители двух предыдущих турниров канадцы на этой же стадии уступили шведам (2:4).

Сборная Швеции в третий раз выиграла юниорский чемпионат мира. Рекордсменом по количеству побед является команда США, завоевавшая 11 титулов. Российские хоккеисты, выигрывавшие турнир трижды, отстранены от участия в соревнованиях с 2022 года.

