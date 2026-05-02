Сборная Швеции в третий раз выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вигго Соренссон (6-я минута), Элтон Херманссон (38), Адам Андерссон (51) и Ула Палме (55). У проигравших отличились Иван Матта (56) и Максим Шимко (57). В январе сборная Швеции стала победителем чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Шведы впервые выиграли мировое первенство среди молодежи и юниоров в один год.