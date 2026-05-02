Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Востоковед Балмасов: после завершения войны Трамп будет душить Иран экономически

Эксперт ответил, закончатся ли окончательно боевые действия США против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Накануне президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов ответил, значит ли это, что противостояние завершится.

По мнению эксперта, завершение боевых действий вовсе не означает окончания противостояния. С этого момента конфликт перейдет в новую фазу.

Американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана, заявил Дональд Трамп. Но, несмотря на завершение противостояния, у «Трампа не получилось молниеносной победы».

— Но ситуация с Ираном не закончилась, и будет растянута во времени. Он продолжит душить Тегеран экономически — с помощью блокады Ормузского пролива и санкций, — говорит эксперт Абзацу.

Сергей Балмасов полагает, что попытки подорвать иранский режим изнутри будут продолжаться. К тому же, Израилю никто не запрещает наносить удары по Ирану, а иранская ПВО сейчас ослаблена.

Востоковед так же не исключил, что прекращение носит временный характер и как только США соберутся с силами, они возобновят нападки.

— Просто сегодня не время, поскольку скоро промежуточные выборы в США, и относительное затишье ему выгодно, — заключил Балмасов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше