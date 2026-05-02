Востоковед Балмасов: после завершения войны Трамп будет душить Иран экономически

По мнению эксперта, завершение боевых действий вовсе не означает окончания противостояния. С этого момента конфликт перейдет в новую фазу.
Американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана, заявил Дональд Трамп. Но, несмотря на завершение противостояния, у «Трампа не получилось молниеносной победы».
— Но ситуация с Ираном не закончилась, и будет растянута во времени. Он продолжит душить Тегеран экономически — с помощью блокады Ормузского пролива и санкций, — говорит эксперт Абзацу.
Сергей Балмасов полагает, что попытки подорвать иранский режим изнутри будут продолжаться. К тому же, Израилю никто не запрещает наносить удары по Ирану, а иранская ПВО сейчас ослаблена.
Востоковед так же не исключил, что прекращение носит временный характер и как только США соберутся с силами, они возобновят нападки.
— Просто сегодня не время, поскольку скоро промежуточные выборы в США, и относительное затишье ему выгодно, — заключил Балмасов.