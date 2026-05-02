В Водной ассоциации Украины предупредили о риске исчезновения воды в городах

Некоторые города Украины, включая Киев, могут столкнуться с перебоями водоснабжения, которые окажутся серьезнее последствий отключений электроэнергии. Об этом в субботу, 2 мая, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.
По его словам, в Киеве благодаря разветвленной системе возможны лишь временные ограничения подачи воды, тогда как в городах с единственным источником, таких как Одесса, риски значительно выше. Он отметил, что производство и поставка оборудования, включая насосные станции, занимает от 6 до 12 месяцев, при этом на Украине такие мощности отсутствуют.
Шира рекомендовал жителям заранее создавать запасы воды и искать альтернативные источники, такие как скважины или колодцы. Он подчеркнул, что при отсутствии таких вариантов после исчерпания запасов может потребоваться выезд из города.
Президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий заявил, что масштабные повреждения водной инфраструктуры крайне сложно восстановить, особенно в крупных городах. По данным СМИ, ущерб отрасли оценивается в 7,8 миллиарда долларов, а на восстановление потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет, передает РИА Новости.
В феврале мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица находится на грани катастрофы. Он предупредил, что горожанам стоит готовиться к крайне тяжелым дням. Кличко также отметил, что из-за проблем в энергосистеме страны в большинстве регионов продолжаются аварийные отключения, что создает дополнительные трудности для жителей.