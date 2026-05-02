Nature: ученые научили эритроциты останавливать кровотечение за пять секунд

Международная группа ученых из Университета Макгилла совершила прорыв в области неотложной медицины, предложив метод остановки кровотечения всего за пять секунд с использованием модифицированных эритроцитов. Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале Nature, демонстрируют, что привычные красные кровяные тельца, задача которых обычно ограничивается транспортом кислорода, могут быть превращены в эффективную «аварийную бригаду». В отличие от тромбоцитов, которые в норме отвечают за формирование сгустка, эритроциты обладают большей гибкостью, дольше циркулируют в кровеносной системе и способны глубже проникать в поврежденные ткани, что делает их идеальной основой для нового гемостатического средства.