Nature: ученые научили эритроциты останавливать кровотечение за пять секунд

Международная группа ученых из Университета Макгилла совершила прорыв в области неотложной медицины, предложив метод остановки кровотечения всего за пять секунд с использованием модифицированных эритроцитов. Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале Nature, демонстрируют, что привычные красные кровяные тельца, задача которых обычно ограничивается транспортом кислорода, могут быть превращены в эффективную «аварийную бригаду». В отличие от тромбоцитов, которые в норме отвечают за формирование сгустка, эритроциты обладают большей гибкостью, дольше циркулируют в кровеносной системе и способны глубже проникать в поврежденные ткани, что делает их идеальной основой для нового гемостатического средства.
Секрет технологии кроется в применении метода «клик-химии» — серии быстрых и безопасных реакций, которые соединяют клетки, не повреждая их. Исследователи прикрепили к мембранам эритроцитов специальные молекулы, которые при контакте с полимерными цепями мгновенно «склеиваются», образуя плотный, но эластичный материал, напоминающий гель. Лабораторные тесты показали, что созданные таким образом искусственные сгустки в 13 раз устойчивее к механическому разрушению, чем естественные тромбы, что гарантирует надежность остановки кровотечения даже при высоком давлении крови.
Эффективность новой методики была подтверждена в экспериментах на крысах с повреждением печени. Пока необработанные животные теряли почти 2000 миллиграммов крови в течение 265 секунд, у подопытных, получивших инъекцию модифицированных эритроцитов, кровотечение останавливалось менее чем за пять секунд, а объем кровопотери составил всего 24 миллиграмма. Более того, новый метод оказался значительно эффективнее современных медицинских герметиков на основе желатина, вызывая при этом гораздо менее выраженную воспалительную реакцию в тканях, что критически важно для последующего заживления ран.
Авторы работы подчеркивают, что их разработка имеет колоссальный потенциал для экстренной медицины — при тяжелых травмах, военных действиях, авариях и сложных хирургических операциях, где счет идет на секунды. Поскольку химические реакции, использованные для модификации клеток, уже применялись в других медицинских технологиях и доказали свою безопасность для организма, путь к внедрению методики значительно короче. Следующим этапом станут испытания на более крупных животных, после чего исследователи планируют перейти к клиническим исследованиям с участием людей, открывая новую эру в борьбе с кровопотерей.
