Челестини не собирается сдаваться, несмотря на неудачи в матчах ЦСКА

«Я борюсь, сражаюсь до последнего, я не сдамся. Да, я могу ошибаться. Два месяца назад мы были фаворитами на требл. Сейчас мы разочарованы, я в том числе. Кто не хочет бороться, тот не может находиться в команде. Нужно замотивировать ребят», — сказал Челестини.