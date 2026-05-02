Челестини не собирается сдаваться, несмотря на неудачи в матчах ЦСКА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини не собирается сдаваться, несмотря на последние неудачи команды, и намерен сражаться до конца. Об этом он рассказал журналистам.
В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому «Зениту» в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 1:3.
«Я борюсь, сражаюсь до последнего, я не сдамся. Да, я могу ошибаться. Два месяца назад мы были фаворитами на требл. Сейчас мы разочарованы, я в том числе. Кто не хочет бороться, тот не может находиться в команде. Нужно замотивировать ребят», — сказал Челестини.
«Первый тайм мы провели неплохо, в перерыве я сказал команде, что следующие 10−15 минут крайне важны, чтобы мы выиграли. Делайте что хотите, но мы не должны пропустить гол в свои ворота. Если вы хотите выиграть у “Зенита”, надо так играть», — добавил он.
Швейцарец объяснил причину своего опоздания на послематчевую пресс-конференцию примерно на 30 минут. «Извините за опоздание. После матча я имею возможность говорить с Романом Бабаевым (генеральным директором ЦСКА — прим. ТАСС). Получилось так, что мы задержались немного в этом плане», — отметил тренер.