Ватерполистки «Буревестника» уверенно стартовали в серии плей-офф

Нижегородки близки к выходу в полуфинал.

В Евразийской ватерпольной лиге стартовала серия плей-офф среди женских команд. Нижегородский «Буревестник» уверенно выиграл в Волгограде.

Напомним, наши землячки выиграли регулярный чемпионат, соответственно, в четвертьфинале они получили «Спартак-Волгоград», который стал восьмым.

В Волгограде серьёзной борьбы не вышло. «Буревестник» уверенно доказал своё превосходство в классе — 14:4 (3:0, 7:1, 1:2, 3:1).

У нижегородок отличились: Дарья Клюева — 5 мячей, Татьяна Черкасова, Владислава Нечаева — по 2, Дарья Савченко, Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Мария Алексеенко и Виктория Гуськова.

6 мая в Нижнем Новгороде состоится ответный поединок.

