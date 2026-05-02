Ватерполистки «Буревестника» уверенно стартовали в серии плей-офф

В Евразийской ватерпольной лиге стартовала серия плей-офф среди женских команд. Нижегородский «Буревестник» уверенно выиграл в Волгограде.
Напомним, наши землячки выиграли регулярный чемпионат, соответственно, в четвертьфинале они получили «Спартак-Волгоград», который стал восьмым.
В Волгограде серьёзной борьбы не вышло. «Буревестник» уверенно доказал своё превосходство в классе — 14:4 (3:0, 7:1, 1:2, 3:1).
У нижегородок отличились: Дарья Клюева — 5 мячей, Татьяна Черкасова, Владислава Нечаева — по 2, Дарья Савченко, Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Мария Алексеенко и Виктория Гуськова.
6 мая в Нижнем Новгороде состоится ответный поединок.
