Челестини заверил, что намерен продолжить работать в ЦСКА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини не думает о переговорах с другими командами, он намерен доработать свой контракт с армейцами. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что тренер может перейти «Леванте» или «Хетафе» из Испании, его представители прорабатывают такой вариант в случае ухода из ЦСКА.
«У меня контракт еще на год с ЦСКА, я работаю здесь. Мне неинтересно, что говорят, я не комментирую инсайды. Мне без разницы, что говорят, меня это не касается», — сказал Челестини.
ЦСКА не может выиграть в пятом матче подряд, в субботу армейцы проиграли в 28-м туре Мир — Российской премьер-лиги «Зениту» со счетом 1:3.
«Эта команда лучше, чем первые шесть месяцев. Она не так работает, как первые полгода. Но в декабре к нам приехали люди, которые сумели нам помочь, по части команды этот коллектив стал лучше. Надо верить, быть сплоченными, чтобы все шли в одном направлении. К тому же [Лусиано] Гонду (в январе аргентинский нападающий был обменян из “Зенита” на защитника Игоря Дивеева — прим. ТАСС) нет претензий по отдаче — он всего себя отдает на тренировках. Понятно, что мы ждем от него большего. В кубке со “Спартаком” нужно, чтобы игроки пошли на этот матч с необходимой энергией. Тут будет решаться вопрос не по тактике, а по энергии», — пояснил Челестини.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 11 мая на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород», перед этим армейцы 6 мая в гостях сыграют с московским «Спартаком» в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России.