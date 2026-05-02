Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 750 студентов Калининградской области отработают лето в стройотрядах, лагерях и на рыбном промысле

В парке «Юность» в Калининграде дали старт летнему трудовому сезону Российских студенческих отрядов.

Источник: KaliningradToday

В этом году более 750 студентов и школьников региона будут работать по всей стране — от Калининграда до Камчатки.

Куда поедут.

Педагогические отряды — помогут в детских лагерях и центрах. Строительные отряды — отправятся на всероссийские и межрегиональные стройки. Сервисные отряды — задействуют в туристических проектах. Медицинские отряды — пополнят кадры в детской областной больнице, роддоме № 4, онкоцентре. Путинные отряды — поедут на Камчатку обрабатывать и фасовать рыбу. Отряды проводников — будут работать в поездах дальнего следования.

Отдельно трудоустроят около 100 школьников: в Молодёжный центр, сеть «Пятёрочка» и на Южный вокзал.

Исполняющая обязанности министра молодёжной политики Анна Высоцкая напомнила, что сезон проходит в год 80-летия области: «Тысячи переселенцев упорным трудом восстанавливали наш регион. И кому, как не вам, понимать, что такое важная работа одной командой».

Министр образования Светлана Трусенева пожелала студентам настоящих друзей на всю жизнь и ощущения пользы от своего труда. Председатель регионального отделения РСО Яков Лобойко добавил: «Трудитесь, старайтесь, чтите и приумножайте традиции».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше