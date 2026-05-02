Больше 750 студентов Калининградской области отработают лето в стройотрядах, лагерях и на рыбном промысле

В этом году более 750 студентов и школьников региона будут работать по всей стране — от Калининграда до Камчатки.
Куда поедут.
Педагогические отряды — помогут в детских лагерях и центрах. Строительные отряды — отправятся на всероссийские и межрегиональные стройки. Сервисные отряды — задействуют в туристических проектах. Медицинские отряды — пополнят кадры в детской областной больнице, роддоме № 4, онкоцентре. Путинные отряды — поедут на Камчатку обрабатывать и фасовать рыбу. Отряды проводников — будут работать в поездах дальнего следования.
Отдельно трудоустроят около 100 школьников: в Молодёжный центр, сеть «Пятёрочка» и на Южный вокзал.
Исполняющая обязанности министра молодёжной политики Анна Высоцкая напомнила, что сезон проходит в год 80-летия области: «Тысячи переселенцев упорным трудом восстанавливали наш регион. И кому, как не вам, понимать, что такое важная работа одной командой».
Министр образования Светлана Трусенева пожелала студентам настоящих друзей на всю жизнь и ощущения пользы от своего труда. Председатель регионального отделения РСО Яков Лобойко добавил: «Трудитесь, старайтесь, чтите и приумножайте традиции».