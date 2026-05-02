ДНК-тест раскрыл правду: близняшки 40 лет не подозревали, что являются сводными сестрами

49-летние Лавиния и Мишель Осборн всю жизнь считали себя близнецами. Однако четыре года назад, после прохождения ДНК-теста, выяснилось, что у них разные отцы. Одна из сестер призналась, что не удивилась этой информации, поскольку они всегда были очень разными. Вторая их близняшек было потрясена новостью.