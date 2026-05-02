ДНК-тест раскрыл правду: близняшки 40 лет не подозревали, что являются сводными сестрами

В Британии две сестры-близняшки были удивлены результатами ДНК-теста, который показал, что они являются сводными сестрами от разных отцов. Как сообщает телеканал BFM, информацию об этом близняшки узнали лишь спустя 40 лет.
«Несмотря на то что они были зачаты естественным образом, развивались одновременно в утробе матери и родились в один день с разницей в несколько минут, на самом деле они лишь сводные сестры», — говорится в материале.
49-летние Лавиния и Мишель Осборн всю жизнь считали себя близнецами. Однако четыре года назад, после прохождения ДНК-теста, выяснилось, что у них разные отцы. Одна из сестер призналась, что не удивилась этой информации, поскольку они всегда были очень разными. Вторая их близняшек было потрясена новостью.
Все это время сестры считали своим отцом мужчину, с которым они не имели кровного родства. Позднее каждая из женщин нашла своего отца, один из которых принял родную дочь как свою, поддерживая с ней теплые отношения. Она также обрела пять новых сводных братьев и сестер.
