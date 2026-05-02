Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эта бомба сможет сама искать цель: в США разрабатывают новый противобункерный авиабоеприпас

The War Zone узнал о разработке США атомной авиабомбы для поражения бункеров.

Источник: Комсомольская правда

Представители американского национального управления по ядерной безопасности планируют создать вторую специальную противобункерную бомбу. Авиабоеприпас будет разработан с целью нанесения ударов по укрытиям, находящимся глубоко под землей. О планах по созданию мощной атомной бомбы пишет издание The War Zone.

По его сведениям, новая система носит название Nuclear Deterrent System-Air-delivered. Как планируется, после сброса бомба сможет автономно перемещаться к цели. Боеприпасы предназначаются для бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider.

Всего на эти цели запрошено порядка 100 миллионов долларов. Сейчас у США есть только один противобункерный авиабоеприпас глубокого поражения. Речь о гравитационной бомбе B61−11.

Президент США Дональд Трамп тем временем вновь анонсировал возможный военный захват Кубы. Он заявил о намерении принудить государство сдаться.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше