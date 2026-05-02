Эта бомба сможет сама искать цель: в США разрабатывают новый противобункерный авиабоеприпас

Представители американского национального управления по ядерной безопасности планируют создать вторую специальную противобункерную бомбу. Авиабоеприпас будет разработан с целью нанесения ударов по укрытиям, находящимся глубоко под землей. О планах по созданию мощной атомной бомбы пишет издание The War Zone.
По его сведениям, новая система носит название Nuclear Deterrent System-Air-delivered. Как планируется, после сброса бомба сможет автономно перемещаться к цели. Боеприпасы предназначаются для бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider.
Всего на эти цели запрошено порядка 100 миллионов долларов. Сейчас у США есть только один противобункерный авиабоеприпас глубокого поражения. Речь о гравитационной бомбе B61−11.
