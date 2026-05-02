Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек в плаще открыл стрельбу во Львове, он сделал около шести выстрелов

Неизвестный устроил стрельбу на улице во Львове, его задержали.

Источник: Комсомольская правда

Стрельба произошла в украинском городе Львове. Об этом информирует издание «Страна». Сообщается, что неизвестный на улице открыл стрельбу, он успел сделать порядка шести выстрелов.

«Во Львове сообщают о стрельбе, прозвучало до шести выстрелов. Очевидцы пишут, что человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки, люди разбегались», — сказано в публикации.

Позже издание «Новости.Live» информировало, что стрелявший задержан. Не сообщается о его мотивации, также нет информации о том, что кто-либо пострадал.

«Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу во Львове», — сообщается в Telegram-канале издания.

Ранее сообщалось, что в апреле при стрельбе в Киеве погибли пять человек, еще 10 ранены. Это подтвердил Владимир Зеленский.

Первого мая в украинской столице также произошёл инцидент со стрельбой. Мужчина открыл огонь из пистолета по автомобилю, где находилась женщина с ребенком. Позже стало известно, что таким образом он отреагировал на попытку другого водителя перестроиться.