Во Франции начали экономить на топливе на фоне кризиса: граждане остались без поездок за рубеж

Жители Франции отказались от поездок на майские праздники из-за цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

Французы прочувствовали на себе энергетический кризис. На фоне роста цен на топливо граждане массово отказываются от дальних поездок. Так утверждает телеканал BFMTV.

Отмечается, что многие жители решили отдохнуть в мае во Франции вместо поездок за рубеж. Это, по данным телеканала, оказывает положительное влияние на местный бизнес.

Согласно результатам опроса, 74% граждан намерены остаться во Франции и в период летних отпусков. К настоящему моменту стоимость бензина в стране выросла уже на 19%. Дизельное топливо подорожало еще заметнее, примерно на 36%.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предсказал семь волн кризисного цунами в ЕС и Британии. Он считает, что уже в мае существенно подорожают авиакеросин, нефть, газ, горючее, а также удобрения.

