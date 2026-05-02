Бойко: в Туапсе убрали почти 95% нефтепродуктов после атаки БПЛА

Сергей Бойко сообщил, что специалисты убирали почти 95% нефтепродуктов после атаки БПЛА на Туапсе и локализовали остальную часть.

Источник: Аргументы и факты

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе убрали почти 95% нефтепродуктов после разлива в результате атаки БПЛА.

«Сейчас у нас получилось убрать практически 95% того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. Мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем», — сообщил в эфире «Соловьев Live» Сергей Бойко.

В ночь на 28 апреля украинские силы атаковали Туапсе. В городе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Местных жителей призвали по возможности не выходить на улицу. В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Как стало известно 29 апреля, пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ. Впоследствии специалисты завершили тушение пожара.

