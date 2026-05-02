Четыре рейса задержали в аэропорту Нижний Новгорода из-за плана «Ковёр»

Ограничения на приём и отправку самолётов действуют с 20:20 2 мая.

Четыре рейса из регулярного расписания международного аэропорта Чкалов задержаны.

Об этом сообщает воздушная гавань.

С пассажирами рейсов работают авиакомпании. План «Ковёр» ввели в аэропорту Нижний Новгород с 20:20 2 мая. Об этом сообщала Росавиация. Также закрыт аэропорт Костромы.

Наземные службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме.

Ранее, 30 апреля, Нижегородская область подверглась массированной атаке БПЛА — 30 были сбиты в Дзержинске, ещё один — над Кстовом.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше