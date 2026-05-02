Четыре рейса задержали в аэропорту Нижний Новгорода из-за плана «Ковёр»

Четыре рейса из регулярного расписания международного аэропорта Чкалов задержаны.
Об этом сообщает воздушная гавань.
С пассажирами рейсов работают авиакомпании. План «Ковёр» ввели в аэропорту Нижний Новгород с 20:20 2 мая. Об этом сообщала Росавиация. Также закрыт аэропорт Костромы.
Наземные службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме.
Ранее, 30 апреля, Нижегородская область подверглась массированной атаке БПЛА — 30 были сбиты в Дзержинске, ещё один — над Кстовом.
