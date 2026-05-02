Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили, что ждут ответа США на план прекращения огня

Тегеран передал Вашингтону через посредников предложение о полном прекращении боевых действий.

Иран направил США план соглашения об окончательном прекращении огня через пакистанских посредников и теперь ждёт официального ответа. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Казем Гарибабади, пишет ТАСС в субботу, 2 мая.

Гарибабади отметил, что после передачи документа решение остаётся за Вашингтоном: «Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации — за США». По его словам, Тегеран подготовил предложение, которое должно привести к полноценному прекращению боевых действий.

Замглавы МИД подчеркнул, что Иран готов к любому развитию ситуации, однако сохраняет недоверие к американской стороне. Заявление дипломата было распространено иранским гостелевидением.

Администрация Дональда Трампа официально уведомила американских законодателей о том, что считает конфликт с Ираном завершённым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше