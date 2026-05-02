Стали известны признаки остеопороза, которые часто остаются незамеченными

Остеопороз — заболевание, которое ведет к хрупкости костей и их разрушению, часто протекает незаметно на ранних стадиях. О признаках болезни рассказал в беседе с aif.ru эндокринолог Михаил Анциферов.
— Насторожить должны боли в спине, чаще в поясничном или нижне-грудном отделе позвоночника, которые появляются в положении стоя, и быстро уменьшаются, стоит человеку присесть или прилечь. Зачастую эти признаки остаются без внимания, — говорит медик.
Доктор добавил, что о развитии болезни может говорить также изменение осанки — оно происходит в связи с постепенной деформацией позвонков. Особенно внимательными к своему состоянию следует быть людям с эндокринными заболеваниями, подчеркнул врач.
360.ru сообщил, что при остеопорозе у пациента меняется масса костей, их прочность уменьшается и повышается хрупкость. Это может привести к переломам. Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственная предрасположенность, некоторые эндокринные заболевания, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни.