Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог рассказал, как приготовить шашлык без вредных канцерогенов

Онколог Вихлянов посоветовал жарить шашлык без дыма и корочки.

Источник: Комсомольская правда

Жареное на костре мясо может содержать канцерогены — вещества, провоцирующие развитие рака. Как приготовить традиционное майское блюдо максимально безопасно, сообщил aif.ru онколог Игорь Вихлянов.

— Мясо для шашлыка нужно выбирать нежирное — телятина, говядина, курица. Дело в том, что жир в лучше всего впитывает опасные вещества из дыма. Слишком сильно жарить не стоит. В поджаристой корочке содержатся канцерогены, и чем выше температура и дольше процесс приготовления, тем больше их образуется, — предупреждает медик.

Доктор посоветовал жарить мясо над углями, когда дыма уже нет, а угольки слегка побелели. Другой вариант — использовать вертикальный мангал, в котором дым идет вверх, а шашлык жарится сбоку.

«Москва 24» отметила, что колбасы, сардельки, а также маринованное мясо на кости являются самыми вредными блюдами, приготовленными на огне. При сильном пережаривании любого мяса на огне образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.