Онколог рассказал, как приготовить шашлык без вредных канцерогенов

Жареное на костре мясо может содержать канцерогены — вещества, провоцирующие развитие рака. Как приготовить традиционное майское блюдо максимально безопасно, сообщил aif.ru онколог Игорь Вихлянов.
— Мясо для шашлыка нужно выбирать нежирное — телятина, говядина, курица. Дело в том, что жир в лучше всего впитывает опасные вещества из дыма. Слишком сильно жарить не стоит. В поджаристой корочке содержатся канцерогены, и чем выше температура и дольше процесс приготовления, тем больше их образуется, — предупреждает медик.
Доктор посоветовал жарить мясо над углями, когда дыма уже нет, а угольки слегка побелели. Другой вариант — использовать вертикальный мангал, в котором дым идет вверх, а шашлык жарится сбоку.
«Москва 24» отметила, что колбасы, сардельки, а также маринованное мясо на кости являются самыми вредными блюдами, приготовленными на огне. При сильном пережаривании любого мяса на огне образуются канцерогенные вещества, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний.